Roma-Juve e Inter-Atalanta, sfide ad alta quota da 1,2 miliardi

Scontri ad alta quota….Nel weekend si scontrano quattro delle prime cinque in classifica. All’Olimpico il match più ricco: i 494 milioni di ricavi bianconeri contro i 251 giallorossi. A San Siro la squadra di Conte con 377 milioni ospita la Gasperini band a quota 131. Tutti i club in rosso tranne quello di Percassi, maestro delle plusvalenze…e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Roma-Juventus e Inter-Atalanta: è un weekend da sballo. La diciannovesima giornata di Serie A mette a confronto quattro delle prime cinque squadre della classifica, con la Lazio che ospita il Napoli. Due sfide ad alta quota, tra scudetto e zona Champions, che pesano per 1,2 miliardi di euro, mettendo assieme i fatturati dei quattro club.E’ il match “economicamente” più rilevante. Domenica sera i bianconeri, da tempo leader in Italia con ricavi al netto delle plusvalenze che sfiorano il mezzo miliardo (494 milioni nel 2018-19), sono attesi all’Olimpico dai giallorossi, a quota 251 milioni. In questi anni il trend del club di Agnelli è stato costantemente in ascesa, dai 156 milioni dell’annus horribilis 2011, fino allo “strappo” con Cristiano Ronaldo, che alla sua prima stagione ha contribuito all’incremento di ricavi strutturali per 58 milioni. Il fatturato della Roma, invece, è stato ondivago, strettamente collegato alla partecipazione in Champions. Nelle ultime due stagioni si è attestato attorno ai 250 milioni (257 nel 2017-18 grazie alle semifinali) ma l’esercizio in corso risentirà parecchio della mancata presenza alla coppa più prestigiosa. Dal punto di vista della redditività, né Juve né Roma possono dirsi soddisfatte: nel 2018-19 i bianconeri hanno perso 40 milioni, i giallorossi 25, con i primi nel pieno della fase espansiva (dal punto di vista degli investimenti) del piano quinquennale 2019-24 che mira al definitivo salto di qualità a livello globale e i secondi che sperano in una svolta con il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin e lo sblocco dell’iter stadio.Nella scorsa stagione, quella del ritorno in Champions, l’Inter ha registrato il primato personale in fatto di ricavi: 377 milioni, al netto delle plusvalenze. L’Atalanta, nella stesura dei bilanci, segue invece l’anno solare. L’ultimo bilancio disponibile è quello al 31 dicembre 2018, che ha presentato ricavi per 131 milioni. Una cifra enorme, “drogata” dagli eccezionali proventi dal calciomercato che vanno oltre le plusvalenze già escluse dai nostri calcoli: tra prestiti, premi e indennizzi, si contano 45 milioni di entrate. Ragion per cui il fatturato 2018, inteso come la somma delle entrate caratteristiche, sarebbe di circa 85 milioni. Comunque in aumento. E questa stagione l’Atalanta monetizzerà la prima volta in Champions: lo farà parzialmente già nel bilancio al 31 dicembre 2019, che verrà approvato nei prossimi mesi. Anche l’Inter sta vivendo la sua fase di crescita felice. Da quando la famiglia Zhang si è insediata come azionista di maggioranza, nel giugno 2016, i ricavi sono quasi raddoppiati e dall’Asia sono pervenute entrate insperate. La gestione contabile, tuttavia, è agli opposti. L’Atalanta, maestra delle plusvalenze, nel 2018 ha registrato profitti per 24 milioni e anche il 2019 chiuderà in attivo: sarà il quarto bilancio di fila col segno più. L’Inter, invece, ha sostenuto un aumento delle spese per stipendi e trasferimenti con un conseguente incremento del deficit, che nel 2018-19 è ammontato a 48 milioni (18 nel 2017-18). Ma si tratta di profili di club difficilmente sovrapponibili: in campo l’Atalanta è una big a tutti gli effetti, dal punto di vista strutturale, del budget e dei bacini d’utenza le cose cambiano.