Roma-Inter, prove di disgelo: apertura alla cessione di Politano

Dopo l’incontro in Lega Marotta e Fienga sono disposte a trattare per il passaggio dell’attaccante in giallorosso.E quanto si legge in questo articolo pubblicato da Il Corriere dello Sport.it Il trasferimento di Matteo Politano alla Roma si può ancora fare. Ovviamente alle condizioni che l’Inter e la Roma dovranno ancora trattare. La notizia di oggi è il tentativo di disgelo tra le parti dopo l’affare saltato di tre giorni fa e le dichiarazioni dei due direttori sportivi. l’apertura è arrivata quest’oggi dopo l’incontro in Lega di Marotta e l’ad giallorosso Fienga: le parti si sono dette disposte a sedere al tavolo delle trattative per Politano. A una condizione però: il passaggio dell’attaccante deve essere a titolo definitivo. La Roma sta allora pensando a una trattativa simile a quella portata avanti con Roger Ibanez dell’Atalanta: un prestito con obbligo di riscatto fissato dopo diciotto mesi. Un modo per portare la spesa a bilancio tra un anno e mezzo e non nella prossima sessione di mercato. La trattativa può aprirsi nelle prossime ore, Politano può ancora sperare di tornare nella sua squadra del cuore.