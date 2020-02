Roma, il gruppo Friedkin nella sede all’Eur: c’è anche il presidente Watts

Dopo la lunga giornata di ieri, i legali del futuro presidente giallorosso sono di nuovo a Viale Tolstoj.Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Seconda giornata di incontri tra gli advisor di Dan Friedkin e i legali di James Pallotta. Dopo la lunga giornata di ieri, questa mattina gli emissari del magnate texano (di origini californiane) hanno lasciato l’hotel a Piazza della Repubblica per tornare nuovamente a colloquio con il Ceo Guido Fienga (insieme a Zubiria e Calvo), gli avvocati della Roma e alcuni rappresentanti della Raptor. Sarà un’altra lunga giornata di revisione delle dodici società che compongono la galassia giallorossa, per ultimare la due diligence, e poi cominciare la stesura dei contratti prima delle firme.Presenti questa mattina anche due importanti elementi del gruppo Friedkin: Marc Watts, Presidente del “The Friedkin Group”, ed Eric Williamson, Vicepresidente del Friedkin Business e Development Group, e presidente anche della Friedkin Aviation. Nel pomeriggio sono arrivati anche il diesse giallorosso Petrachi accompagnato dal suo vice Cavallo. Tra i gli oltre quindici advisor presenti nella capitale ci sono anche Brian Walker, Director of Strategy and New Ventures, Brad Beinart, director Finance & asset Management, Derrick Burnette del reparto Strategy & New Ventures, e Matthew Edwards, Director of Information technology. Il prezzo della cessione della società si aggira su una cifra vicina ai 780 milioni netti, compresi i 272 di debito e i 130 di aumento di capitale già approvati dall’assemblea degli azionisti. Dan Friedkin vanta un patrimonio di 4,1 miliardi di dollari, grazie anche alla distribuzione di autovetture a marchio Toyota in Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi e Arkansas.