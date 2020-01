Roma, Ibanez è sbarcato a Fiumicino. Stasera all’Olimpico, domani le visite

Il difensore dell’Atalanta è sbarcato nella Capitale: sarà in tribuna per il derby.SE ne parla in questo art9icolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Roger Ibanez è sbarcato a Fiumicino. Il difensore dell’Atalanta è atterrato nell’aeroporto capitolino alle 12.25 con unvolo proveniente da Bergamo. Il ragazzo, accompagnato dalla famiglia e dall’agente, questo pomeriggio sarà all’Olimpico per assistere al derby della sua futura squadra.Il ventunenne brasiliano, in prestito gratuito per diciotto mesi prima con riscatto obbligatorio di otto milioni e due di bonus, domani mattina sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, poi firmerà il contratto che lo ghereà alla Roma per quattro anni e mezzo.