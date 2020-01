Roma, i convocati per la Juve: torna Fazio, c’è Estrella

Sono 21 i calciatori chiamati da Paulo Fonseca per la sfida di Coppa Italia allo Stadium.E quanto si legge in questo articolo pubblicato da iòl Corriere dello Sport.it Sono 21 i calciatori convocati da Paulo Fonseca per la trasferta della Roma in casa della Juve. Per la gara dello Stadium, quarti di finale di Coppa Italia in gara secca, torna in lista Fazio. Convocato anche il giovane attaccante Estrella..PORTIERI: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato. DIFENSORI: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Peres, Spinazzola. CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Veretout, Diawara. ATTACCANTI: Ünder, Kalinic, Estrella, Kluivert.