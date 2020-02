Roma, i convocati per il Bologna: torna Mkhitaryan

Sono 23 i calciatori chiamati dal tecnico portoghese per la gara di domani contro i rossoblù.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Sono 23 i giocatori convocati da Paulo Fonseca per l’anticipo del venerdì della 23ª giornata di campionato. Domani (ore 20.45), la Roma affronterà il Bologna all’Olimpico con un Mkhitaryan in più nel motore, come annunciato dallo stesso tecnico portoghese in conferenza stampa. L’armeno torna abile e arruolabile dopo l’infortunio muscolare patito con il Torino.PORTIERI: Pau Lopez, Fuzato, Mirante. DIFENSORI: Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola. CENTROCAMPISTI: Cristante, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Mkhitaryan. ATTACCANTI: Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.