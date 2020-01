Roma, Gonzalo Villar è sbarcato a Fiumicino: “Felice, questo è un sogno”

Il centrocampista arriva dall’Elche, domani le visite mediche e la firma E quanto si legge in questoarticolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Gonzalo Villar è sbarcato a Fiumicino, pronto ad abbracciare i colori giallorossi. Il centrocampista ventunenne arriva dall’Elche per quattro milioni di euro: “Sono felice, per me è un sogno essere qui. Non vedo l’ora di cominciare”. Il calciatore spagnolo domani mattina sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, poi firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per quattro anni e mezzo a seicentomila euro a salire. Domani sarà anche il giorno di Carles Perez: l’attaccante del Barcellona sbarcherà domani mattina a Fiumicino per poi sostenere i test d’idoneità sportiva.