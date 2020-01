Roma, Fonseca: “Triste ma orgoglioso. Pau Lopez? Può succedere”

Le parole del tecnico giallorosso dopo l’1-1 nel derby contro la Lazio: “Giocando così è più facile credere in questa squadra”Se ne parla in questo rticoo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it – “Sono triste perché quello che i ragazzi hanno fatto mi lascia molto orgoglioso. Abbiamo fatto una bellissima partita contro una bellissima squadra. I numeri della partita sono incredibili. Con coraggio, sempre giocando nella metà campo offensiva, creando situazioni. Giocando così è più facile credere in questa squadra. Penso che i ragazzi abbiano meritato oltre il risultato” ha detto Paulo Fonseca ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Roma e Lazio. Il tecnico giallorosso ha dichiarato, sull’errore di Pau Lopez: “Una situazione infeliceNuovo per Pau. Devo dire che però lui è un gran portiere. Non ho parlato con Pau. E’ una situazione che può succedere e Pau ha fatto tanto bene in altre partite“. Fonseca si è poi soffermato sulla prestazione di Under e Kluivert: “Justin e Under hanno lavorato tanto. Questo voglio, così deve essere. Per la squadra è importante che loro difendano così. Hanno fatto una bellissima partita entrambi ma come tutti“.