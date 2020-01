Roma, Fonseca: “Kalinic e Cetin restano. Florenzi? Ha deciso lui di andare via”

Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sfida contro il Sassuolo.Se ne parla in questo articolo puibblicato da il Corriere dello Sport.it La Roma si muove ancora sul mercato tra entrate e uscite, ma intanto la squadra si prepara alla sfida di domani sera contro il Sassuolo. Alla vigilia del match il tecnico Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

Il club ha fatto diverse operazioni di calciomercato.

“Abbiamo acquistato tre giocatori giovani pensando anche al futuro della Roma. Florenzi è invece andato al Valencia in prestito. Ho sempre detto che non mi piace il calciomercato invernale, non è facile trovare giocatori. Abbiamo preso tre giocatori per il futuro. Florenzi? Noi abbiamo avuto una conversazione serena, molto diretta. Florenzi è un grandissimo professionista, è sempre stato qui con un grande atteggiamento da capitano. Abbiamo parlato e lui voleva giocare di più e io non potevo prometterglielo. Ha avuto questa possibilità di andare al Valencia ed è partito per sua volontà. La situazione è molto semplice”.

La Roma viene da una prestazione positiva contro la Lazio. Si troverà di fronte a un Sassuolo abituato a giocare a viso aperto: sarà un vantaggio?

“Il Sassuolo mi piace molto. Mi piace il coraggio di questa squadra, ha qualità offensiva. Se li lasciamo giocare potrebbe essere difficile per noi, ma spero in una partita a viso aperto tra due squadre che vogliono giocare a calcio. Sarà una partita difficile”.

Il derby ha ribadito la mancanza di cattiveria in area di rigore. Chi farà gol?

“Speriamo tutti (ride, ndr). La squadra ha sempre molte occasioni. I giocatori più esperti hanno più capacità di andare in gol: abbiamo Under e Kluivert che sono giovani ma che con il tempo credo riusciranno a migliorare la capacità di decisione sotto porta. La squadra crea, ha sempre molte occasioni da gol: lavoriamo sempre su questa questione. La squadra devi sicuramente migliorare con il lavoro che stiamo facendo”.

La Roma voleva una cessione definitiva di Florenzi. Può tornare dopo sei mesi o pensate a un addio definitivo?

“La cessione è determinata dalla voglia di Florenzi di giocare di più per giocarsi l’Europeo. Il giocatore ha parlato con me e la società di questa possibilità. È stata una buona soluzione per lui, ma non abbiamo pensato al futuro. Ha un prestito di quattro mesi, poi vedremo il rendimento del giocatore anche in Nazionale e poi vedremo. Non abbiamo pensato alla prossima stagione”.

Quale tra i tre nuovi giocatori ha trovato più pronto?

“Tutti e tre sono nella lista dei convocati. Non giocheranno dall’inizio ma possono entrare a partita in corso. Non si sono allenati molto con la squadra ma abbiamo parlato con loro”.

Kalinic resterà alla Roma?

“Sì, resterà alla Roma. Non è facile trovare un attaccante in questo momento. Kalinic ha sei mesi di lavoro con noi, far arrivare un altro attaccante di qualità in questo momento non è facile. Dovrebbe attaccarsi al nostro gioco. Se cambiamo, dobbiamo farlo per un giocatore pronto e non è facile trovarlo”.

Ha parlato con Pau Lopez dopo l’errore nel derby?

“No, non ci ho parlato. È stata una questione tecnica. Savorani ha parlato con lui per risolvere la situazione tecnica di quell’errore. Non ho bisogno di parlare con lui, è un grande portiere e lui sa che abbiamo fiducia in lui”.

I giocatori più amati e rappresentativi di una squadra devono essere trattenuti a tutti i costi?

“Se un giocatore ha un passato nella Roma e amano quel giocatore, come Rizzitelli, è una cosa normale. Ai tifosi piacciono i giocatori nati e cresciuti a Roma. Lo capisco. Capisco se i tifosi sono tristi per l’addio di Florenzi. Ma sono sicuro che oltre ai giocatori, i tifosi amano la Roma”.

Attualmente la Roma ha Santon, Bruno Peres, Kolarov e Spinazzola. Si sente sicuro con questi terzini?

“Mi sento sicuro con questi terzini. Santon sta in un buon momento, Peres sta migliorando tutti i giorni, è forte offensivamente. Cetin resta, non è un terzino ma può giocarci se abbiamo bisogno di difendere meglio. Spinazzola può giocare anche a destra, anche se non gli piacere giocarci”.

La Roma deve adattarsi all’avversario o le squadre devono adattarsi alla Roma?

“Abbiamo bisogno di vedere come l’altra squadra giochi, ma non dobbiamo cambiare i nostri principi di gioco”.

Florenzi è sembrato triste: qual è il suo sentimento? È dispiaciuto di non essere riuscito a ritagliargli un ruolo da protagonista?

“Florenzi è una persona con la quale sono sempre stato bene, è un grande professionista e lo ammiro per il suo atteggiamento che ha avuto. Ma il calcio è questo. Io devo pensare al presente e al futuro della squadra. Desidero il meglio per Florenzi, perché quello che è importante è il rapporto che il giocatore ha con me. Io non ho mai avuto nessun problema con lui, e ieri ho desiderato di cuore che Florenzi possa essere molto felice”.

Carles Perez può soffrire il calcio italiano?

“Le caratteristiche di Carles sono adatte al nostro calcio. Ha qualità e tatticamente è intelligente”.