Roma: Fonseca “errori con Toro, pronti per la Juve”

Paulo Fonseca,tecnico della Roma,spiga la gara persa contro il Torino all’Olimpico,e si dice pronto per la gara di Domenica contro la Juventus.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Ansa.it – “Dopo una prestazione sbagliata come quella contro il Torino è importante capire gli errori commessi: li abbiamo analizzati e stiamo lavorando per migliorare anche perché ci aspetta una sfida difficile”. Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca ospite oggi alla rassegna di moda maschile Pitti Uomo: prossimo avversario dei giallorossi i campioni d’Italia della Juve. “I bianconeri sono in un ottimo momento di forma, hanno vinto una grande partita – ha evidenziato il tecnico portoghese – Sarà quindi per noi una sfida impegnativa ma queste sono le partite che tutti vogliono giocare. È la mia prima volta contro la Juve? Affrontiamo una grande squadra ma per me sarà una gara normale. Cosa dirò al mio connazionale Ronaldo? Vedremo, aspetterò la fine” ha sorriso.

Intanto è certa la presenza di Zaniolo: “Sarà in condizione di giocare con la Juventus” ha confermato Fonseca. Una battuta sull’addio al calcio di De Rossi: “Se mi piacerebbe lavorare con lui? Non conosco la persona, ma conosco il calciatore, che è stato un grandissimo. Il calcio con lui è stato più ricco, ha fatto una carriera straordinaria”. Quanto al mercato e alla richiesta di un altro attaccante Fonseca ha tagliato corto: “Non voglio parlare di mercato adesso, siamo vigili ma non posso dire di più”.