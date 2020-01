Roma, Florenzi ha lasciato Trigoria: comincia la sua avventura al Valencia

Il capitano giallorosso ha salutato compagni e addetti ai lavori: presente al Fulvio Bernardini anche Fienga.Se ne racconta in questoa articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Ha salutato i compagni di squadra, l’allenatore e il suo staff, gli addetti ai lavori e poi a bordo della sua Smart nera ha lasciato il Fulvio Bernardini. Forse per l’ultima volta. Alessandro Florenzi ha terminato la sua avventura alla Roma, pronto a prendere tra stasera e domani mattina un volo per cominciare la sua avventura al Valencia. Il terzino giallorosso andrà in prestito al club spagnolo fino a giugno, ma c’è già chi parla di possibili trattative in primavera per trattenerlo al Mestalla. Alle 14.20 Florenzi ha lasciato il centro sportivo salutando anche alcuni tifosi che erano all’ingresso per lui. “Alessandro Florenzi sei i nostro orgoglio”, un piccolo cartello di una tifosa. Il ragazzo adesso tornerà a casa e preparerà le valigie per poi imbarcarsi per Valencia.