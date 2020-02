Roma, faccia a faccia tra tecnico e giocatori. Niente ritiro, oggi giorno libero

Prima dell’allenamento Fonseca ha voluto un confronto con la squadra. Anche Dzeko e Kolarov hanno parlato al gruppo. Non ci sarà il ritiro.Se ne parla in questo articolo puibblicato su il Corriere dello Sport.it Un confronto necessario vista la doppia sconfitta in campionato e un inizio di 2020 da dimenticare. Il ko contro il Sassuolo ha lasciato il segno nella testa dei giocatori, il brutto e doloroso 3 a 2 del Bologna ha invece aperto di fatto la crisi all’interno della Roma. Otto partite giocate nel nuovo anno, cinque sconfitte che hanno riaperto i giochi per il quarto posto (Napoli e Milan sono in ripresa) e sancito l’eliminazione in Coppa Italia. Ieri la squadra è uscita tra i fischi e al coro di “tirate fuori le *****”, questa mattina a Trigoria tutta la Roma ha avuto un confronto per capire i motivi della crisi. Fonseca, giocatori e dirigenti si sono ritrovati prima della seduta di scarico per un lungo faccia a faccia: il tecnico ha chiesto ai giocatori di non perdere la fiducia nel lavoro che è stato fatto in questi mesi, ma cercare di dare il massimo per recuperare la forma (fisica e mentale) ed uscire dal tunnel dello sconforto visto in campo. Dopo il tecnico hanno preso la parola anche i senatori della squadra: Dzeko, da capitano, ha sostenuto il tecnico e i suoi compagni di squadra chiedendo però qualche modifica tattica, Kolarov si è scusato per aver acceso gli animi con quella risposta ad alcuni tifosi in Tribuna Tevere. La dirigenza è rimasta in silenzio, ad ascoltare il discorso di tecnico e giocatori. Non ci sarà il ritiro richiesto a gran voce dai tifosi, anzi, Fonseca ha deciso di concedere un giorno di riposo ai giocatori che riprenderanno ad allenarsi lunedì mattina alle 11.