Roma, esuberi da sistemare: Nzonzi può finire da Ancelotti o da Garcia

Esuberi romani,Nzonzi puo’finire alla corte di Ancelotti?E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Santon, Juan Jesus e Kalinic sono in uscita. Un terzetto al quale potrebbe aggiungersi Javier Pastore, anche se le sue condizioni fi siche scoraggiano molte pretendenti. L’argentino è scomparso dai radar (ufficialmente per un colpo all’anca) lo scorso 10 novembre, dopo Parma-Roma. Se Petrachi riuscisse a trovare una sistemazione per tutti e quattro guadagnerebbe – solamente di stipendi fi no a giugno e senza considerare gli eventuali costi dei cartellini – una cifra lorda vicina ai 10 milioni di euro. Un piccolo tesoretto da investire.Bisognerà anche capire come la Roma vorrà muoversi riguardo a Florenzi, il cui futuro resta in bilico, e a Steven Nzonzi, che il Galatasaray ha messo fuori rosa dopo il litigio con il tecnico Terim. Un ritorno in giallorosso del francese è da escludere; non rientra nei piani di un centrocampo che ha già Veretout, Diawara, Cristante ed eventualmente Pellegrini e Mancini, ma il mediano gode di una buona reputazione internazionale (è un campione del mondo) al punto che Everton e Lione avrebbero fatto sapere di volersi .accollare l’operazione del club turco: prestito con diritto di riscatto fi ssato a 16 milioni.