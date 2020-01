Roma, è Carles Perez il sostituto di Zaniolo: vicino l’accordo col Barcellona

Mancino, ventuno anni e dodici presenze in questa prima parte di stagione. Ha segnato in Champions League contro l’Inter.Se ne scrive in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Gianluca Petrachi ha finalmente trovato il sostituto dell’infortunato Zaniolo. Si tratta di Carles Perez, attaccante del Barcellona che potrebbe essere girato in prestito alla Roma fino a giugno (i due club club stanno decidendo se inserire un diritto di riscatto e controriscatto). Il diesse giallorosso nelle ultime ore sta spingendo per avere il mancino di ventuno anni (ne compirà ventidue il 16 febbraio) per coprire così l’assenza del talentino giallorosso reduce dall’operazione al crociato.Dodici presenze in questa prima parte di stagione, dieci in Liga, una in Champions League e un’altra in Coppa (due giorni fa contro l’Ibiza). Ha realizzato due gol, di cui uno a San Siro nella vittoria blaugrana contro l’Inter. Adesso è pronto per lasciare il club blaugrana per trovare più spazio e poter giocare con regolarità. I due club stanno definendo l’accordo, ma intanto il ragazzo è rimasto fuori dalla lista dei convocati del Barcellona nella gara di domani contro il Valencia.