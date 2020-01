Roma, Diawara per ora non si opera: prossima settimana nuovo consulto

Il centrocampista e il club hanno deciso di optare al momento per la terapia conservativa Amadou Diawara ha deciso per il momento di non operarsi. Il centrocampista della Roma dopo una serie di consulti, tra cui il Prof Cerulli (che operò anche Mattia Destro) ha scelto di non intervenire chirurgicamente sulla lesione al menisco esterno riportata nella gara di Coppa Italia contro la Juventus. Il giocatore fino alla prossima settimana continuerà il recupero con una terapia conservativa (lo stesso fatto con Cristante): lunedì prossimo il guineano si sottoporrà a un nuovo consulto per scongiurare del tutto l’intervento chirurgico.