Roma, cessione vicina: i legali di Friedkin e Pallotta a colloquio all’Eur

Gli advisor del magnato texano incontrano quelli del bostoniano nella sede giallorossa all’Eur.E quanto emerge in questo articolo poubblicato su il Corriere dello Sport.it Ore calde per la cessione della Roma. I legali del gruppo Friedkin sono nella sede del club giallorosso all’Eur per definire i dettagli dell’operazione. Il magnate texano (di origini californiane) ha inviato i suoi advisor nella capitale per concludere le operazioni di due diligenze insieme ai legali del presidente James Pallotta.La Roma è a un passo dal cambio di proprietà: questo pomeriggio a viale Tolstoj i due gruppi stanno completando la revisione di tutte le società del club giallorosso per poi mettere definitivamente nero su bianco il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin. Non sono nella Capitale il futuro presidente giallorosso e il figlio.