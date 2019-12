Roma, c’è un progetto per Pellegrini: rinnovo e numero 10

Pellegrini nuovo simbolo della Roma?…E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Tutti con Lorenzo, tutto per Lorenzo. La Roma si arrotola attorno al suo centro di gravità. E’ su Pellegrini che incentrerà presente e futuro. Al di là del rinnovo contrattuale, che dilaterà la scadenza dal 2022 al 2024 con rimozione della clausola rescissoria da 30 milioni, la società ha predisposto un piano tecnico e commerciale preciso, appunto imperniato sull’ultimo grande prodotto di casa Trigoria.Non succederà. Il suo futuro è ancora alla Roma, sempre più coinvolto come simbolo di una nuova era. Lo stipendio crescerà, passando dai 2 ai 3 milioni a stagione più i bonus. Ma soprattutto Pellegrini avrà la garanzia di crescere insieme alla squadra e alla società. Non è più il calcio di Totti, che ha scelto la Roma a dispetto delle prospettive di gloria, e nemmeno di De Rossi, che ha saputo valorizzare il proprio business conciliandolo con le pulsioni dell’anima. Pellegrini resterà alla Roma perché i suoi desideri coincidono con quelli dell’«azienda». Se dovesse rendersi conto che la sua velocità fosse insostenibile per il club, sarebbe il primo ad ammetterlo e a chiedere di essere liberato.a non è questo il momento. Anche se il Per Sempre è difficile da associare alla realtà moderna, Pellegrini nella Roma ha un sentiero luminoso già tracciato, come le piste degli aeroporti quando cala la sera: prima o dopo, senza niente togliere a Florenzi e Dzeko che sono grandi amici, indosserà la fascia di capitano, che ha preso per la prima volta con tanto orgoglio a San Siro contro l’Inter, e probabilmente anche la maglia numero 10, mai più stampata a Trigoria dopo il commiato di Totti. Nella nuova logica societaria proposta da Fienga e Petrachi, i giocatori ritenuti più importanti verranno difesi in tutti i modi dalle manovre esterne.