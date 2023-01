Il Napoli 5.0, quello di Spalletti ma in questo caso di patron De Laurentiis, il suo scudetto mediatico lo ha già vinto. Simpatico o no, il signor Aurelio con le Aziende ci sa fare. Cinema o calcio non fa tanta differenza.

Napoli non necessita di biglietti da visita questo è chiaro ma di managers di vedute e respiro ampi si. Vale per la città, vale per la sua azienda.

Napoli non ha bisogno di presentazioni appunto ma il fatto che il match con la Roma di Mourinho, venga trasmesso praticamente in tutto il mondo, dice qualcosa di unico. In Europa e non solo interessa il calcio italiano ed il Napoli in modo particolare.

A prescindere dai risultati sportivi, domenicali e momentanei, il Napoli ha acquisito un appeal mediatico- televisivo proprio soltanto a poche aziende che fanno calcio.

Roma caput mundi ma vedi Napoli e poi muori, diremmo in estrema sintesi.

Spalletti contro Mourinho, Kvara contro Dybala, Napoli contro Roma. Incontro e scontro di realtà uniche. Italia in tour mondiale. Il made in Italy tira in tutti i suoi ambiti e settori e questo inevitabilmente attrae capitali. Il Mercato in questo senso invia news positive e di grande ottimismo. Ci sono prospettive interessanti.

Prospettive da Campioni d’Italia.

