Roma a Friedkin: le parti confermano, il closing in un mese

sono ore frenitiche in casa giallorossa per il passaggio da James Pallotta a Dan Friedkin della squadra capitolina!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it All’1 di notte il comunicato del club. La trattativa è ufficiale, la valutazione si aggira sugli 800 milioni di euro. Il magnate texano diventerà il nuovo presidente.Le negoziazioni ci sono, l’accordo ufficiale ancora no. Intorno all’una di notte, le 19 circa nella costa Est degli Stati Uniti, la Roma ha diramato un comunicato “su richiesta di Consob” in merito allo stato della trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione del club.In lingua italiana e in lingua inglese, il club giallorosso scrive: “Con riferimento ad alcune notizie apparse recentemente sugli organi di stampa in relazione ad una possibile operazione che vede interessati AS ROMA S.p.A. ed il Gruppo Friedkin, AS ROMA SPV LLC, società che detiene il controllo indiretto di AS ROMA S.p.A., tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A., informa il Mercato che sono in corso negoziazioni tra il Gruppo Friedkin e AS ROMA SPV LLC in merito ad una potenziale operazione che interessa NEEP ROMA HOLDING S.p.A. e le sue società controllate – inclusa A.S. Roma S.p.A. Al riguardo, AS ROMA SPV LLC informa che ad oggi non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione di NEEP ROMA HOLDING S.p.A. e delle società controllate e che qualsiasi operazione con il Gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul Gruppo AS Roma”.Tempi non me vengono dati, ma verosimilmente ci vorrà circa un mese perché tutto venga messo nero su bianco. “In caso di perfezionamento di accordi definitivi aventi ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in A.S. Roma S.p.A., AS ROMA SPV LLC fornirà adeguata informativa al Mercato nei termini di legge”. L’accelerata è stata così decisiva, Friedkin ha convinto Pallotta a cedere il pacchetto di maggioranza di As Roma Spv Llc, la società capogruppo e controllante della Roma. Il passaggio di consegne verrà formalizzato nei primi giorni di gennaio, ma l’intesa è oramai cosa fatta. L’accordo con Pallotta è stato raggiunto sulla base di 790 milioni di euro, cifra che comprende anche i 272 milioni di euro di indebitamento e i 150 milioni di euro di aumento di capitale da portare a termine entro il 31 dicembre del 2020 ( ma la prima tranche da 50 va versata entro le prossime 48 ore).La Roma sarà dunque, salvo sorprese difficilmente prevedibili, di Dan Friedkin. Il magnate texano (ma di origine californiana) diventerà a breve il nuovo presidente del club giallorosso, rilevando la maggioranza delle azioni dall’attuale numero uno, James Pallotta, alla guida del club dall’agosto 2012.