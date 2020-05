Rogo nella zona est, nube di fumo nero nei cieli di Napoli

Fiamme di rovi, pneumatici e rifiuti plastici nella zona orientale di Napoli. Il rogo è divampato in via Ferrante Imparato, ad angolo con via delle Brecce, nei pressi di un ex campo Rom. Una densa nube di fumo nero, alimentata dal vento, si è alzata in cielo, visibile oanche nel centro della città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo con l’ausilio della polizia municipale. Indagano i carabinieri. Dichiara il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: “Il rogo ha generato una densa coltre di fumo nero che ha invaso l’area circostante. Dopo quello della Adler di Ottaviano, è il secondo incendio nel Napoletano in meno di una settimana.Siamo molto perplessi per quanto sta accadendo. Da quando siamo entrati nella seconda fase stiamo assistendo a continui roghi di capannoni con gravissimi danni per l’ambiente e l’economia. Saranno pure tutte casualità, ma la situazione inizia a preoccuparci. Abbiamo immediatamente allertato l’Arpac affinché intervenga tempestivamente per effettuare le rilevazioni nell’aria e capire i danni causati da questi roghi”, conclude Borrelli

fonte Repubblica