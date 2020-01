Rodriguez, scontro Giuntoli-Massara: salta la trattativa tra Napoli e Milan

Ecco perche’e “saltata”la trattativa con il Milan per portare aal corte di Gattuso il terzino Rodriguez.Lo racconta questo articolo pubblicato su Il Mattino.it Come racconta Il Mattino, questo il retroscena che ha condotto a far saltare il trasferimento di Ricardo Rodriguez tra Milan e Napoli: “Era stato il Milan a riaprire, con una telefonata improvvisa, al passaggio di Rodriguez al Napoli in prestito secco dopo l’altolà del Fenerbahce. Ed è stato sempre il Milan che, ieri mattina, con un dietrofront inatteso a gelare il ds Giuntoli comunicando che la formula per prendere il terzino sinistro era tornata quella di prima: ovvero, prestito oneroso e obbligo di riscatto a 8 milioni a giugno. La risposta di Giuntoli è stata categorica: a queste condizioni non siamo interessati. Facile immaginare toni e umori dello scambio di parole tra Giuntoli e il ds del Milan Massara. Ma il gelo calato all’improvviso è tale che lascia intendere che difficilmente potrà esserci una riapertura in queste ore che separano al gong del mercato (domani alle ore 20). Il punto è Rodriguez: aveva un’intesa con Gattuso ed era contento di poter concludere questa stagione al Napoli. Peraltro ha anche raggiunto un frettoloso accordo sull’ingaggio: un milione netto fino a luglio. Al momento, tutto è saltato, col Milan che si è incontrato col Psv Eindhoven raggiungendo in fretta e furia un’intesa alla condizioni proposte al Napoli. E il terzino? Ha preso ancora un po’ di tempo per decidere ma alla fine ha accettato anche perché sa bene che gli azzurri non cambieranno idea: o i rossoneri accettano l’offerta di prestito oneroso a 400 mila euro fino a giugno con riscatto facoltativo, oppure non se ne fa nulla”.