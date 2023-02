Rocco Comisso, la Juventus ed il Napoli 5.0 Green

Il Calcio Italiano è nella bufera. Finge calma esteriore ma dentro ha un terremoto. Campionato “chiuso” a Gennaio, la, Juventus a serio rischio retrocessione e la Cremonese in semifinale di coppa Italia al posto di Napoli o Milan.

Per chi deve piazzare il prodotto calcio italiano è un problema serio.

Siamo seri, la Juventus in B mette in crisi il sistema. Si cercheranno tutti i cavilli più sconosciuti per salvare il motore bianconero. È giusto? No, non lo è ma il calcio vive di business. Serviranno altre considerazioni. Altre penalizzazioni, altre ammende probabilmente. Il carrozzone ha bisogno della Juventus ed il calcio di sport conserva poco.

Procediamo.

Nel post gara di Fiorentina – Torino di Coppa Italia che promuove i Viola alle semifinali di coppa per il secondo anno consecutivo, in sala stampa si presenta un “dispiaciuto” Rocco Comisso. Presidente e proprietario della Nuova Fiorentina. I Viola del post Della Valle.

“Il calcio italiano è malato. Vanno in campo aziende che vivono di illeciti. Lo avevo detto al mio arrivo in Italia e purtroppo tutto si sta tristemente verificando. Quel che è accaduto alla Juventus era facilmente pronosticabile. Lo avevo detto chiaramente”.

Vi domanderete.

Perché parlare della Fiorentina, di Comisso e della questione Juventus?

Per capire ciò che non va fatto e per fare un complimento alla gestione accorta che De Laurentiis ed il Napoli 5.0 hanno sposato.

Lo definiremo Napoli 5.0 green. Un Napoli sostenibile.

Il Napoli di questa stagione vince “anche” per aver Compreso qualcosa che gli altri hanno compreso soltanto dopo il girone di andata. I nomi, gli stipendi faraonici, i tetti da sforare, non pagano.

L’Italia non è l’ Inghilterra. L’Italia non ha faraoni o arabi impazziti. Non abbiamo pozzi petroliferi ed anche gli Americani nel bel Paese, misurano gli investimenti.

De Laurentiis, dopo qualche stagione “ballerina” e poco edificante, ha compreso il messaggio ed ha invertito la rotta al suo panfilo. Tetto ingaggi e tetto globale. Progettare e programmare.

Napoli 5.0 green. Napoli sostenibile.

L’Inghilterra è lontana, Spagna e Francia pure ma si può fare Azienda e magari vincere se ci si mette cervello e conoscenza.

Al Napoli il premio della Critica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati