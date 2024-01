Riyadh: Grande Aplomb, Ma il silenzio e’ d’oro . La chiusura, neanche a dirlo, spetta DI DIRITTO A SUA MAESTA’ Aurelio De Laurentiis, dove anche ieri, a fine gara, non ha perso l’occasione di voler commentare, a mio modesto avviso, sarebbe stato meglio il silenzio, e prendersi il centro, quando lui stesso aveva messo in discussione la partecipazione a questa vergognosa manifestazione in Arabia, per poi andarsi a prendere gli spiccioli, mostrandosi compiacente nel vestirsi da tipico sceicco, rivangando i tempi del Carnevale di Viareggio

“Siamo in pieno mercato, abbiamo fatto già tre acquisti e altri due sono in arrivo, è un Napoli in fieri. Onore a chi ha vinto, il calcio è anche casualità. Ho visto un Napoli in crescita nonostante rimasti in 10 e tutte le assenze, ho visto un Napoli che ha dato filo da torcere all’Inter. La cosa meravigliosa di questa Supercoppa che ho contrastato all’inizio, i tifosi meritano soprattutto di esaltare il campionato nazionale, quando si gioca troppo non si possono addizionare ulteriori competizioni, addirittura fuori dall’Italia. Ci sono state dimostranze da parte di tutte e 4 tifoserie”.

Riyad: Con gli Arabi e De Siervo, Adl non fa silenzio!

Questo e solo uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate dal Patron al termine della gara, ecco il perché molte volte e meglio far tesoro dei consigli, per poi parlare di Rocchi, mercato e bilancio tra 85 milioni di attivo e 900 di debiti, quest’ultimo lo si può definire un autogol, visto che i debiti vincono, e gli utili al 23 gennaio sono ancora in attesa del difensore centrale e centrocampista!

Il povero Mazzarri, che ha lasciato il campo in anticipo e giustamente imbufalito, ha rivissuto lo scippo di Pechino, allora ci pensò Mazzoleni! ma esce a testa alta, soprattutto nei confronti di chi lo dava di bollito e che già gli sta preparando le valigie per giugno! Ma va bene cosi, se vi è patron che non voleva partecipare, e parla di crescita in Arabia del calcio, beh cosa c’è da analizzare? Il calcio in Italia non funziona? Se io ne faccio parte, anche io sono partecipe al mal funzionamento dello stesso, ma questo è il paese dell’opposizione, anche se alla fine, mangiano tutti nello stesso piatto!!!

Ma il calcio e Business, politica, con arbitri scadenti ed a libro paga, e calciatori strapagati e straviziati, dove si va in Arabia per un pugno di dollari e non ci si rende conto della vergogna con la quale il nostro calcio, in ogni sua singola figura, ne esce non con le ossa rotte, ma con quintali di letame da scaricare nei propri orticelli. Alla faccia di chi per passione, pensa ancora che questo sia pallone!

