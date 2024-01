Riyadh: E Rapuano urlò “Obbedisco!” Dopo aver narrato la vergogna organizzativa, andiamo alla finale giocata, dove l’Inter ha la meglio sul Napoli al 91’ grazie ad un gol di Lautaro, ma soprattutto grazie ad un gravissimo errore commesso dal bravo fin lì, Lobotka, che al limite dell’area invece di spazzar via il pallone lo passa, con fin troppa leggerezza, al compagno a sinistra, consentendo il recupero della sfera al calciatore interista, il quale darà il là al gol vittoria da parte del toro nerazzurro.

Un Napoli che non ha certo demeritato, e che era ad un passo dai rigori, forse la sconfitta sarebbe arrivata uguale, e che per impegno e determinazione mostrato per tutti i 98 minuiti avrebbe meritato il raggiungimento! Ma analizzando la gara, soprattutto quella del sig. Rapuano, arbitro della contesa, ci si domanda, perché’ sono stati attuati metri di giudizio cosi diversificati, tra primo e secondo tempo, nella gestione dei cartellini?

Esempio, perché’ Chalanoglu ha dovuto attendere 3 falli netti per avere un giallo? Senza contare Barella ed Acerbi…Mentre mostra celerità al primo fallo commesso da Rrahmani e poi Simeone, quest’ultimo sul vertice destro dell’area di rigore dell’Inter, dove non vi era l’estremo per l’ammonizione? Nella ripresa il canovaccio peggiora, perché’ il fallo di Simeone su Acerbi, giusta l’ammonizione, porta alla seconda e conseguente espulsione del centravanti azzurro, ma mostra anche, nella sua celere decisione, che il piano inizi a funzionare!

C’era anche Di Bello sull’episodio, senza dimenticare il silente Var, troppo occupato a rifarsi il trucco nella saletta dell’Harem, ma nessuno di questi segnala al Borioso e Vergognoso fischietto, l’errore palesemente commesso, ma altrettanto ben organizzato e ben gestito dalle parti in questione!

Fatto sta che l’Inter trionfa, ed il Napoli vince! Si perché’ se questa e la squadra che vincerà il torneo nostrano, allora e chiaro che il calcio sta tornando, grazie anche al patron azzurro, a chi ne ha sempre gestito, con storica matrice antisportiva, le corde.

Un po’ come Otello che per gelosia ammazzo’ Desdemona, Cosi il mercante di scarpini, per fame di potere, sta distruggendo la lealta’ del pallone! Restituiteci Luigi Agnolin e Rosario Lo Bello!!!

