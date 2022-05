Rivoluzione in porta: Sirigu bloccato come secondo

Sirigu è molto vicino a vestire la maglia azzurra per la prossima stagione, pronto per lui un ruolo da dodicesimo uomo.

Incognita portieri in casa Napoli, bloccato Sirigu

Situazione da definire per la porta della prossima stagione, con Ospina e Meret che in questo momento non danno rassicurazione per il prossimo anno. Con gli addii dei due portieri il Ds Giuntoli dovrà trovare un portiere titolare capace di trasmettere serenità e sicurezza a tutta la squadra.

Al momento secondo “Il Mattino” il Napoli è interessato a Pierluigi Gollini, classe ’95 di proprietà dell’Atalanta.

Oltre all’idea Gollini, il Napoli avrebbe bloccato Salvatore Sirigu come secondo portiere.

GENOA SIRIGU FOTO MOSCA

Campione d’Europa con la nazionale di mister Mancini la scorsa estate, il classe ’87 è un parametro 0 ricco di esperienza. Reduce da una stagione deludente con il Genoa, retrocesso in Serie B, l’ex Palermo e Psg è pronto per una nuova esperienza ai piedi del Vesuvio

Resta sempre aggiornato sui social di Per Sempre Napoli:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/ Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati