Risultati Serie B, Benevento vince con il Chievo e allunga.

Super Benevento!Battiuto anche il Chievo Verona!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Skysport.it .

CHIEVO-BENEVENTO 1-2 28′ Vignato (C), 35′ Maggio (B), 45′ Tuia (B)

Non si ferma la corsa del Benevento che conquista un altro successo e allunga in testa alla classifica. Nel ‘Boxing day’ della serie B, la squadra di Pippo Inzaghi esce dal Bentegodi con tre punti strappati in rimonta sul Chievo che lanciano i sanniti sempre più verso il sogno della A e regalano a Inzaghi un primato invidiabile: nessuna squadra nell’era dei tre punti, infatti, era riuscita a ottenere tanti punti (43) quanti quelli realizzati dai giallorossi.