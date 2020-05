“Rischio calcolato”. Giuseppe Conte illustra le nuove riaperture: “Voglia di ricominciare, ma con prudenza”

Si riparte, ma con prudenza. “Con fiducia ma con responsabilità”, ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa. L’ultima prima dell’inizio della ripartenza.“I dati dell’epidemia sono incoraggianti. Accettiamo il rischio, dobbiamo accettarlo altrimenti non potremo mai ripartire, dovremmo aspettare la scoperta e la distribuzione del vaccino ma non ce lo possiamo permettere, ci ritroveremmo con un tessuto produttivo, sociale fortemente danneggiato”, ha aggiunto”, ha continuato il premier, che ha illustrato il contenuto del decreto legge firmato oggi da Mattarella e dell’ultimo dpcm.Libertà di movimento senza autocertificazioni, ma solo all’interno della Regione di residenza, resta divieto di creare assembramenti. Dal 18 maggio, ha continuato il presidente del Consiglio, “riprende la vita sociale e riprendono gli incontri con gli amici”.Il rischio di una ripartenza del contagio, purtroppo, ancora non è scongiurato, ma resta “moderato”.