Ripresa: rimboccarsi le maniche per affrontare post Coronavirus

La riaccensione di un forno per la pizza, il riavviamento di una cucina di un ristorante, di una macchina del caffè, di un laboratorio di una pasticceria, di una griglia di un pub certamente sono una cosa importante, anche sotto l’aspetto emozionale Ed è quanto accadrà a partire dal 27 aprile prossimo. Si inizierà così a parlare di ripresa economica ma è necessario dire che sarà lenta, molto lenta. La maggior parte degli interessati a questa mini ripresa non risponderà in maniera convinta. Tornare, però, all’attività anche se per poche ore al giorno, dopo essere stati costretti per motivi di salute pubblica e personale alla quarantena da Covid-19, potrà restituire quelle giuste motivazioni per ripartire alla meglio. Si metterà in moto una mini economia che garantiva in passato lavoro, occupazione. In queste ore dopo il decreto regionale firmato dal governatore Vincenzo De Luca, qualcosa già si è cominciato a muoversi. Questi giorni che separano da lunedì prossimo restituiranno qualcosa che si era perso, che forse qualcuno ha smarrito; quella voglia di lavorare, sacrificarsi per sostenere la famiglia, per conservare il posto di lavoro. E allora è giunto il momento di rimboccarsi tutti le maniche e affrontare con il giusto piglio l’era post Covid-19.