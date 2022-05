Rino Cesarano: “Non normale mettere in risalto uno striscione sui giornali sportivi nazionali”

Rino Cesarano, noto giornalista partenopeo, e’ intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli, e’ si e’ espresso cosi sullo striscione e sul comportamento della stampa :

“Ma e’ normale che uno striscione anonimo, posto non si sa dq quante persone, forse una o due, venga messo in risalto, in prima pagina, sui gornali sportivi Nazionali?Ma secondo te’ e normale? Succede anche in altre piazze , ma non si da tutto questo risalto…”

Interviene nella coversazione anche Carlo Alvino…

“Quella frase del generalizzare e metterci tutti dentro, questo non mi piace, io personalmente non mi sento dentro, e allora a questo punto buttare dentro tutta l stampa no, perche’ la stragrande maggioranza a Napoli sappiamo essere professionisti.”

Pochi “scoppia” il direttore De Maggio…

“Spalletti ha detto che la stampa vuol distruggere il Napoli, io invece credo che si stia autodistruggendo, e stia facendo lo stesso con il suo lavoro, perche’ lui ha detto una bella cosa confermando di essere l’ allenatore del Napoli del prossimo anno,, ma se questo e’ il clima e un grande errore, lui deve rasserenare lgli animi, non ampliarli. Vada dal Presidente e chieda cosa intendeva dire …”

