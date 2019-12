Rino a tutto campo: Gattuso si fa in tre per far ripartire il Napoli dei delusi

Nel Napoli dello Spogliatoio da ritrovare, giocatori da recuperare: il tecnico lavora sulla condizione, sulla tattica e… sulla testa.E quanto riportato in questo articolo pubblicato da Gazzetta.it Dieci giorni di Napoli. Pochi, obbiettivamente, per poter parlare degli effetti positivi portati dal cambio dell’allenatore. Rino Gattuso ha potuto constatare, personalmente, l’involuzione della squadra (sconfitta contro il Parma), nella gara del suo esordio e farsi una prima idea del perché il progetto del suo amico Ancelotti sia fallito.Rimettere in piedi le ambizioni del club non è impresa semplice, ma lui ha accettato questa sfida convinto com’è di riuscire, quantomeno, a salvare la stagione arrivando in zona Europa. E sono tre gli aspetti su cui il nuovo tecnico ha già iniziato a lavorare:1) aspetto fisico: molti giocatori non sono al meglio, a partire dal colosso Koulibaly. Rino lavorerà (e ha già iniziato, intensificando i ritmi) per ridare vigore e brillantezza ai suoi.2) aspetto tattico: si tornerà al 4-3-3 dal 4-4-2 di Ancelotti.3) aspetto mentale: Gattuso sta lavorando sia sui giocatori che… sulla dirigenza. Parola d’ordine, ritrovare la serenità.