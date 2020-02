Rinnovi Napoli, la lista di De Laurentiis

Da Maksimovic fino ad Allan, si tratta per prolungare i contratti di diversi calciatori.Se ne parla in quetso articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Il capitolo rinnovi è ampio: oltre a Maksimovic, ci sono anche Luperto (va solo annunciato), poi Hysaj (che sembrava stesse per andar via, anzi voleva salutare, e che invece ora, potrebbe restare), poi Zielinski (che ha il desiderio di allungare il suo rinnovo) e infine Milik, per il quale il problema può essere la clausola. Ma volendo, nel negoziato, conviene anche inserire Allan, meno certo di un addio rispetto ad appena un anno fa.Il Napoli guarda al futuro, sa che la prossima estate potrebbe essere quella della rivoluzione, ma è anche intenzionato a non smontare un apparato consolidato negli anni, solido, certo intaccato dai recenti accadimenti, che però cominciano ad essere seppelliti nella memoria. E comunque Maksimovic, Zielinski, Hysaj, Luperto, Milik e lo stesso Allan rientrano a vario titolo come esponenti di un progetto che ha una sua consistenza, come dimostrano i risultati delle stagioni. La differenza, ovviamente, è anagrafica, ma i contenuti, tecnici ed economici, sono rassicuranti: Allan e Maksimovic, come Koulibaly, Insigne e Ghoulam, rientrano tra quelli della classe 1991: esperti, non certo vecchi; Hysaj, Zielinski e Milik sono del ‘94: si direbbe nel pieno della loro maturazione, che ha bisogno solo della esplosione; e Luperto è del 1996. Ecco anche perché il Napoli vuole rinnovare.