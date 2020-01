Rimonta rossonera: Europa League mai così vicina da 3 mesi

Dopo la 7ª giornata la squadra di Pioli era a -9 dal 6° posto. Con 15 punti nelle ultime 8 gare ha scalato la classifica e ora il Cagliari è a 2 sole lunghezze. Con Brescia e Verona servono 6 punti per arrivare al top al derby.E quanto letto in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it I cliché di tanti giocatori e allenatori: “Pensiamo solo alla prossima partita, una alla volta”. Non è mai vero. Lo sguardo va sempre oltre, al calendario e alla classifica. Inevitabile che si facciano calcoli, che solitamente portano male e vengono disattesi. Non c’è nulla di più letale che lasciar insinuare nella testa il pensiero pericoloso di un filotto basato sul presunto valore dei rivali. E’ quello che dovrà evitare il Milan nelle prossime due giornate contro Brescia (fuori) e Verona (in casa) – tre partite se ci mettiamo anche quella di Coppa Italia col Torino – se vuole continuare a scalare la classifica e portarsi in zona Europa League, ora a due soli punti, mai così vicina dalla settima giornata.Eppure solo 4 turni fa i rossoneri erano a -9 dal sesto posto, una stagione che pareva già compromessa. Ma in fondo volano solo le prime tre. Le altre rallentano, ovviamente componente sine qua non per chi deve risalire la china. Le 5 sberle di Bergamo a 3 giorni dal Natale non hanno invece lasciato il segno, o – se lo hanno fatto – è stato in positivo e la reazione, immediata. Un mezzo passo falso in casa con la Samp (0-0) al nuovo debutto di Ibra, poi i successi di Cagliari e San Siro con l’Udinese, pur soffertissimo.