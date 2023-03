Rileggi Live Torino-Napoli 0-4: Quaterna sulla ruota di Torino…Gara senza storia! Doppio Osimhen, Kvara e Ndombele

Buongiorno amiche/ci di persemprenapoli.it, e dal vostro Rosario Caracciolo che presenta la Diretta LIVE dello Stadio Olimpico Grande Torino, proprio tra Torino e Napoli alle ore 15. Gli uomini di Juric e quelli di Spalletti si affronteranno nella gara valida per il 27esimo turno di Serie A. Sfida molto importante per l’una e l’altra compagine. I padroni di casa vorranno senza dubbio dar filo da torcere alla capolista della massima serie. I granata non perdono da due partite e cercheranno di prolungare la striscia positiva ottenuta sino a questo momento. Prima pero’ consentitemi di fare gli auguri a tutti i Papa’ azzurri, e non solo, oltre che a tutte le Giuseppine ed i Giuseppe da parte della redazione e del sottoscritto.

Le probabili formazioni di Torino-Napoli

Il Torino non perde dal 28 febbraio contro la Juventus all’Allianz Stadium. Nelle successive due partite ha portato a casa 6 punti: bottino pieno. Prima grazie alla vittoria ottenuta sul Bologna per 1-0, poi per lo 0-2 del Via del Mare contro il Lecce di Baroni. Insomma l’ultimo periodo ha sorriso ai piemontesi che difficilmente vorranno fermarsi. Occhio ai possibili dubbi di formazione. Attualmente Gravillon in difesa, nel 3-4-2-1 proposto dal tecnico, sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare rispetto a Djidji. Singo invece senza troppi problemi calpesterà il prato dello stadio di casa dal 1′ Infine Ricci, in un 60% – 40%, potrebbe superare nelle gerarchie Linetty.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Radonjic, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: 89 Gemello, 73 Fiorenza, 2 Bayeye, 26 Djidji, 27 Vojvoda, 77 Linetty, 66 Gineitis, 94 N’Guessan, 34 Aina, 21 Adopo, 23 Seck, 11 Pellegri, 16 Vlasic. Indisponibili: Karamoh, Lazaro, Vieira, Zima.

Squalificati: –

Diffidati: Lazaro, Sanabria, Schuurs.

Per quanto riguarda invece Il Napoli, si tratterà di una gara importante per cercare di allontanare ancora di più la seconda classificata. I punti attualmente di differenza sono ben 18. Dopo la storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League, il Napoli cercherà da qui sino alla fine della stagione di cucirsi sul petto il tricolore tanto agognato, e che quest’anno sarebbe più che meritato.

Veramente pochi i dubbi di formazione per Spalletti. 4-3-3 con difesa super collaudata: spicca sempre il nome della roccia sudcoreana, Kim. Sulla fascia è ballottaggio tra Mario Rui e Olivera. Il portoghese però dovrebbe vincere il duello. Zielinski è insidiato da Elmas, ma per il polacco ci sono più chance dal 1′. Infine in avanti è lotta Lozano-Politano: il messicano potrebbe indossare la casacca azzurra sin da subito.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: 95 Gollini, 12 Marfella, 5 Juan Jesus, 19 Bereszynski, 17 Olivera, 55 Ostigard, 31 Zedadka, 4 Demme, 7 Elmas, 70 Gaetano, 91 Ndombele, 18 Simeone, 21 Politano, 23 Zerbin.

Indisponibili: Raspadori.

Squalificati: –

Diffidati: Kim e Osimhen.

La Sestina arbitrale

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: IBRESMES – LO CICERO

IV: FABBRI

VAR: IRRATI

AVAR: DI MARTINO

Dunque e tutto pronto per la gara tra Torino e Napoli, l’arbitro Marchetti dara’ il calcio d’inizo alle ore 15….quindi mi raccomando…Non mancate alla nostra diretta live e persemprenapoli ed il vostro Rosario Caracciolo vi aspettano in tanti …..e ricordate…‘A meglio parola è chela ca nun se dice…Forza Napoli…VI ASPETTO!!!!

L’arbitro , il sig Marchetti fischia l’inizio di Torino-Napoli

4’Bel lancio di Vojvoda, ma Meret in uscita lo anticipa.

7′ Il nigeriano entra in area ma è bravo Schuurs a tenerlo e mettere in angolo.

9′ GGGGGGOOOOOOOLLLLLLLL DI Osimhen!!!!! Vantaggio Napoli. Corner e stacco imperioso di Osimhen che infila. L’angolo era nato da una palla persa malamente dal Toro, con Rodriguez che in scivolata aveva salvato il tiro a colpo sicuro di Lozano.

i tifosi azzurri festeggiano E’ festa per il gol del nigeriano.

13′ Altra palla persa, da Ricci, Osimhen serve Kvara che non centra la porta.

14′ Bel tiro di Vladic da fuori respinto da Meret.

20′ Entrata dura su Kvara. amminoto Gravillon

23′ Tutto nasce da una bella azione di Gravillon. Gran botta di Ricci da fuori, Meret para, si avventa Sanabria sul pallone ma trova solo il palo

24′ Vojvoda Il suo tiro passa non lontano dal palo ala destra di Meret.

25′ Tiro di Ricci e deviazione di fondo schiena di Zielinski in angolo. Sul corner testa di Sanabria alta non di tanto.

30′ Milenkovic gioca coi piedi ma perde la palla, Osimhen serve Lozano, anticipato, poi Kvara serve il nigeriano che viene stoppato a sua volta.

35′ GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL Kvara raddoppia. Raddoppio dal dischetto di Kvara. Era stato lo stesso georgiano a subire fallo da Linetty.

39′ Gran botta del nigeriano dal limite, Milinkovic salva in tuffo. Sull’angolo tocco debole di Anguissa che il portiere blocca.

L’ arbitro Marchetti fischia la fine del primo tempo, Torino 0/ Napoli 2

Questi numeri del primo tempo

Decidono sin qui i gol di Osimhen e Kvara su rigore. Palo di Sanabria sullo 0-1.

L’ arbitro il sig Marchetti, sta per dare inizio alla ripresa, ricordiamo il punteggio, Torino 0, Napoli 2

52′ gooooooooolllllllllllllllllllllllllllllOsimhen Azione meravigliosa del Napoli. Tacco di Kvara, cross morbido sul secondo palo di Di Lorenzo e colpo di testa vincente di Osimhen per il 3-0. Capolavoro Napoli!

54’Dentro Ilic per Linetty e Djidji per Gravillon

65′ Dentro Elmas e Ndombelé per Lozano e Zielinski

68′ Gooooooooooooooolllllllllllllsegna pure Ndombele. Osimhen ruba palla Schuurs, serve Kvara che appoggia in mezzo per l’accorrente Ndombelé che deve solo spingere la palla in porta.

71’Esce Osimhenl suo posto entra Simeone, cambio anche per Rrahmani, entra Ostigaard.

80′ Il portiere si è scontrato con Sanabria. Meret si rialza e il gioco riprende dopo circa 1′.

85′ Fuori Lobotka, entra Gaetano.

La differenza reti di +48 del Napoli è la migliore delle 5 top leghe europee, davanti a Bayern (+46), City e Psg (+42).

Prova dominante della capolista, che dà spettacolo anche all’Olimpico Grande Torino vincendo 4-0 e portandosi a +21 sull’Inter, in campo stasera a San Siro contro la Juventus.

Due gol per tempo da parte del Napoli a sentenziare questa partita. Il match si sblocca al nono minuto con un corner battuto dalla destra da Zielinski per lo stacco di Osimhen che di testa batte Milinkovic-Savic. Al 35esimo Kvaratskhelia si conquista un calcio di rigore e lo realizza centralmente. Nella ripresa arriva il tris di Osimhen che al 51esimo raccoglie sul secondo palo un cross di Olivera e lo trasforma in rete di testa. Al 68esimo c’è spazio anche per la rete di Ndombélé, che deve solamente realizzare un calcio di rigore in movimento su assist di Kvaratskhelia.

Dopo la sosta nazionali, il Napoli ospiterà il Milan allo stadio Maradona. Il Torino, invece, se la vedrà con il Sassuolo in trasferta a Reggio-Emilia.

Grazie per aver seguito la diretta di Torino-Napoli 0-4 valida per la 27° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.

