Rijeka-Napoli: probabili formazioni

Dopo la sconfitta casalinga in campionato con il Sassuolo il Napoli cerca il riscatto in Europa League volando in Croazia dove affronterà il Rijeka ancora a zero punti in classifica. Partita nettamente alla portata della formazione di Gattuso che deve puntare al successo per puntare al secondo posto del girone ad oggi dominato dall’Az ancora a punteggio pieno.

Queste le probabili formazioni:

RIJEKA (5-4-1): Navistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic. ALL.: Rozman.

A DISP.: Nwolokor, Prskalo, Braut, Arsenic, Anastasio, Capan, Smolcic, Muric, Halilovic, Yateke, Brekalo, Delibegovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Ospina, Contini, Hysaj, Manolas, Ghoulam, Rrahmani, Bakayoko, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Insigne.

ARBITRO: Gestranius (Finlandia).