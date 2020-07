Rifiuti, Gaudini (Commissione Ambiente): Recrudescenza in città di sversamenti abusivi

Rifiuti, roghi ed emergenza sanitaria, Gaudini (Commissione Ambiente): “Giustificazioni pilatesche, stop ai tradizionali spostamenti pre-elettorali di cassonetti”

Cumuli di rifiuti ovunque in città, in alcune zone – a Poggioreale, per esempio, dove nelle ultime ore la situazione è diventata insostenibile – quelle che assumono sempre più l’aspetto di discariche a cielo aperto vengono incendiate moltiplicando esponenzialmente i danni per la salute dei cittadini e dell’ambiente. La questione rifiuti sta raggiungendo livelli preoccupanti con cumuli di sacchetti non raccolti in un momento di emergenza sanitaria e con le temperature in aumento.