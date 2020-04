Ricciardi:” Ecco la strategia d’attacco al CV19″

Walter Ricciardi, rappresentante italiano Oms e consulente del ministro della Salute al giornale ilcaffeonline.it. ha rilasciato un’intervista a Sky Tg 24 delle ore 13.00 Ecco cosa ha detto al riguardo sui tamponi e sulla strategia da attuare nella lotta al COVID 19

Professore, se avesse avuto un numero necessari o maggiore di keat di tamponi avrebbe fatto tamponi a tappato e quindi si sarebbe ridotto il contagio e capire prima quanta gente si stava contagiando? E’ stato anche un problema di non averne tamponi prima e quindi selezionare la popolazione. Cosa ne pensa?

Probabilmente è stato anche questo in alcune regioni ma il fato importante è stato che noi non possiamo tamponare tutti i 60.000 italiana ogni giorno. Il risultato del tampone è esatto e puntuale Dal punto di vista della gestione sanitaria non serve perché il paziente si può infettare dopo 15 secondi o 15minuti o giorni. Non la leggerebbe nessuno. Invece la strategia più giusta da fare e tamponare quando ci soni i lievi sintomi come la febbre Solo quando hai la febbre puoi fare un tampone e far risalire quella febbre risale al Covid 19 e poi fare un tracciamento. In pratica noi dovremmo convivere con questo virus. Di volta in volta isolare quel paziente e i suoi contatti in maniera tale che in questi casi sporadici ,e non tanti come adesso, potranno essere isolati mentre la popolazione intorno potrà continuare a lavorare con quella grande applicazione al distanziamento fisico fino a quando non si trova un vaccino