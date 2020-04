Retroscena Castrovilli: a gennaio il Napoli ha provato ad anticipare Juve e Inter con una mega offerta…

Ampio focus su Gaetano Castrovilli quest’oggi sul Corriere dello Sport. Il talento della Fiorentina è già uomo mercato, nel mirino anche di Mancini per la nazionale, ed alla prima stagione in A ha già conquistato tutti. Inter e Juve lo seguono, senza trascurare i club esteri, ed a gennaio il Napoli secondo i rumors s’è spinto già a 40mln di euro, ma le proposte non sono state prese in considerazione perchè Commisso non ha intenzione di vendere.