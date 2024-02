Reina: “Calzona merita da tempo, una chance così”.

Lunga intervista, rilasciata dall’ex portiere del Napoli, al Corriere dello Sport.

Pepe Reina, conosce bene, sia l’ambiente spagnolo, che quello partenopeo. Ha lavorato col nuovo allenatore del Napoli, sul quale ha un’idea precisa:

“Ciccio merita da tempo una chance così. Era nei piani da tanto: ha fatto un grande percorso e tagliato un traguardo meritato, dopo anni al fianco di Sarri. Un grandissimo in bocca al lupo a lui, allo staff, alla squadra”

Sulla gara di Champions, Reina non si sbilancia, non ritenendo il Barcellona così in difficoltà, come si dice:

“Non vedo il Barcellona in difficoltà, stanno facendo un lavoro straordinario, hanno vinto l’ultima Liga e sono ancora in corsa. Chi vince non lo so, per abitudine potrebbe essere il Barca, però se Calzona e la squadra fanno tutto bene, allora potranno fare festa”

Sarà anche la sfida Lewandoski contro Osimhen:

“Due che possono vincere la partita da soli. Osi è nel pieno della carriera, può fare la differenza anche con una squadra in difficoltà. Lewa sta tornando e ha ricominciato a segnare”

Anche l’ex numero 1 azzurro è stupito, dalla stagione dei suoi ex compagni:

“Nessuno si aspettava questa caduta, dopo lo scudetto, ma è la realtà. Il livello della Serie A è sempre alto, devi essere sempre all’altezza. Pronto a non fermarti e a competere”

In ogni caso, Reina è convinto che in coppa sarà tutt’altra cosa:

“Mi aspetto un grande spettacolo di calcio, che vinca il migliore. Sarebbe bello se tutte e due le squadre, potessero andare ai quarti”

Così non sarà, solo una delle due passerà il turno, il pubblico del Maradona spera, che la Champions League possa restituire il Napoli quello vero, quello Campione d’Italia.

