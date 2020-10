Regione Campania, Nonno (FdI): “Vice presidenza, M5S succursale del Pd”

Regione Campania, vice presidenza ai 5 stelle. Nonno (FdI): “Succursale del PD. Incoerenti, inconcludenti ed incapaci”

“La vice presidenza del Consiglio Regionale della Campania, che spetta alle opposizioni, è andata a finire alla consigliera Valeria Ciarambino del Movimento 5 Stelle con l’ampio consenso della maggioranza in consiglio regionale. Ciò dimostra, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che i 5 Stelle governano in continuità con il PD ed il centrosinistra in tutte le Regioni, anche laddove, come in Campania, fanno finta di andare in opposizione. Sono ormai la succursale del Partito Democratico ed affezionati alle poltrone come nessuno altro”.

L’incoerenza, l’inconcludenza e la incapacità mostrata in questi anni presto sarà giudicata da chi fino ad oggi li avevano sostenuti a livello nazionale”.

Lo dichiara in una nota, a margine del primo consiglio regionale, il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Nonno (nella foto con Giorgia Meloni)