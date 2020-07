Regionali, Rostan (IV): Noi determinanti per vittoria De Luca. Sanità e trasporti le nostre sfide per i prossimi cinque anni

“Italia Viva apre a Napoli la campagna per le elezioni regionali in Campania nell’unico modo che conosce: tra la gente, per la gente. Siamo in piazza, con il nostro camper, orgogliosi del nostro simbolo e delle nostre proposte politiche. In questi mesi di grande crisi non abbiamo mai esitato a metterci la faccia per spingere verso una ripartenza in sicurezza delle attività economiche e professionali che tutelasse la salute dei cittadini ma anche la necessità per migliaia di lavoratori, artigiani, commercianti, professionisti, di poter tornare al lavoro per provvedere al futuro delle loro famiglie. Oggi siamo in piazza per proseguire questo percorso di ripartenza che deve riguardare tutti. Nessuno escluso. Dobbiamo consentire a tutte le famiglie, a tutti i cittadini campani di poter usufruire di servizi pubblici essenziali, come la sanità e i trasporti, efficienti e sicuri”. Queste le parole di Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera che questa mattina ha partecipato, insieme al vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, e ai parlamentari e responsabili provinciali e regionali di Italia Viva, alla partenza ufficiale della campagna elettorale dei ‘renziani’ in piazza dei Martiri a Napoli.

“Dobbiamo garantire a tutti gli occupati del settore turistico – prosegue la deputata di Italia Viva – misure di sostegno economico che li mettano in grado di poter arrivare al prossimo anno senza dover chiudere i battenti definitivamente. Dobbiamo sostenere le battaglie dei lavoratori di Whirlpool e Jabil per difendersi dall’arroganza delle multinazionali. La Regione Campania in questo senso ha già dato risposte positive. Con il sostegno di Italia Viva, che sarà determinante per la vittoria del presidente De Luca, queste proposte diverranno progetti concreti”.