Regionali 2020, Venanzoni (La Città): “La politica, sogno di mezza estate”

“La passione, la passione partecipativa non conoscono ostacoli.

E questa estate, questi giorni caldissimi dal punto di vista climatico, ne sono una riprova. Parliamo di politica, quella con la P maiuscola.

E’ arrivato agosto, un mese che dopo il lock down ci dovrebbe fare dimenticare con le vacanze uno dei periodi più brutti e drammatici della nostra umanità: quello interessato dal Covid 19 che ci ha destabilizzato, ci ha fatto perdere tante delle nostre certezze.

Ora siamo in fase di ripresa, nel sociale, nel lavoro, di rilancio dell’economia.

E su tutto ciò dovrebbe assumere un ruolo da protagonista la Politica, quelli che come noi la fanno, appunto, con passione, con serietà, non secondo meri fini personali.

La partecipazione da parte della gente, di donne e uomini ai tanti incontri elettorali a cui siamo chiamati per proporre idee, progetti per ottenere l’attenzione da quanti a settembre prossimo andranno a votare per eleggere il presidente della Regione Campania e i consiglieri, si fa sentire.

In queste elezioni, poi, storiche: è la prima volta, infatti, nella vita della Repubblica, che si va alle urne in questo periodo e soprattutto, si fa politica attiva.

Ovviamente, stando attenti a non violare le procedure di sicurezza con assembramenti scriteriati o meglio pericolosi, con la mascherina immancabile nostra compagna. Le toccate di gomito come saluto.

E’ verò ci sono i social (con video e post) che sembrerebbero essere il miglior mezzo di comunicazione per raggiungere il maggior numero di votanti ma non è possibile non dare vita agli incontri di persona, allo scambio di opinioni, pareri, di sorrisi e di sguardi che costuiscono il vero rapporto tra un politico e un elettore e a cui sarà sempre più difficile rinunciarvi.

E allora noi continueremo su questa strada… “