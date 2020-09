Regionali 2020, Italia Viva: tour in camper per la capolista (under 30) Filippetti

Costruisci la tua Regione, questo il nome della iniziativa con Giada Filippetti, giovanissima candidata al consiglio regionale della Campania e capolista di Italia Viva

Il tour in camper nella provincia di Napoli attraverserà le principali piazze della regione per portare all’attenzione degli elettori le proposte di Italia Viva per i giovani e raccogliere nuove idee. Saranno in tour insieme alla candidata Gennaro Migliore, gli onorevoli Michela Rostan e Catello Vitiello, i quali hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa dei giovani renziani.

Le elezioni regionali in Campania, che si terranno il 20 e 21 settembre, si stanno avvicinando e Giada Filippetti ha fin qui condotto una campagna elettorale completamente innovativa, incentrata sui social network e sui mezzi di comunicazione nuovi, col supporto di video, grafiche e stories, in cui ha spiegato

il suo programma, la sua idea di politica e i suoi punti di forza. In un tempo brevissimo la sua campagna sin è rivelata un piccolo fenomeno. Sostenuta dai Millenials (gli under 35 renziani), da molti comitati civici, da politici navigati, come il consigliere comunale di Napoli Carmine Sgambati, ripresa da numerose, importanti testate giornalistiche, la giovane candidata Filippetti ha raggiunto migliaia di persone e visualizzazioni con le sue proposte, diventando un simbolo di rinnovamento per Italia Viva in Campania.

Per gli ultimi giorni di campagna elettorale, Giada Filippetti punta in alto e propone un progetto ambizioso e unico nel suo genere: una call to action online e un tour dal vivo rivolto ai giovani dei comuni di Napoli con il camper di Italia Viva. Costruisci la tua Regione è il titolo del progetto che Filippetti presenta su piattaforma digitale e nelle piazze,