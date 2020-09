Regionali 2020, Exit poll: De Luca e Zaia doppiano gli avversari

Gli exit poll hanno dato i primi responsi: in Campania, in Veneto e Liguria. In pratica Vincenzo De Luca, presidente uscente della Regione Campania, Centro sinistra, e Luca Zaia, presidente uscente della Regione Veneto, Centro destra, avrebbero di fatto doppiato il loro avversario: rispettivamente Lorenzoni, (Centro sinistra) e Caldoro (Centro destra). Una forbice in entrambi i casi difficilmente riducibile. Come un buon vantaggio di consensi lo avrebbe ottenuto Toti (Centro destra) su Sansa (Centro sinistra). Incerta, infatti, c’è una lotta spalla a spalla, tra i candidati alla presidenza delle Regioni Puglia e Toscana: Emiliano (Centro sinistra) e Fitto (Centro destra), alla pari, e Giani (Centro sinistra) e Ceccardi (Centro destra) con un leggero vantaggio per il primo.In Valle d’Aosta la Lega (destra) prevale sul Pcp, (Centro sinistra). Con questi dati il Centro destra prevarrebbe in 4 regioni su 7.