Regionali 2020, de Magistris: “De Luca ha ben utilizzato l’effetto mediatico per il Covid”

“Hanno stravinto quelli che hanno ben utilizzato dal punto di vista mediatico, politico e istituzionale il Covid”. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentando i risultati delle Regionali 2020. il primo cittadino non risparmia il neo presidente della Regione Campania affermando “tra questi De Luca che prima dell’emergenza era dato per sconfitto”. E chiarisce meglio il suo pensiero sostenendo che “De Luca ha vinto per tre motivi: avere abilmente utilizzato un fattore imprevedibile quale la potenza mediatica della pandemia e i poteri assoluti che lo Stato ha affidato ai presidenti di Regione”. Poi, “nel rispetto degli altri candidati si è capito subito che non c’è mai stata partita” evidenzia e aggiunge “con candidati che hanno migliaia di voti” (15 le liste che lo hanno sostenuto, ndr). “Penso che per De luca non sarà facile governare la Regione Campania perché si dovrà trovare un equilibrio tra le varie forze della maggioranza e anche perché adesso dovrebbe essere finita la stagione della propaganda e dovremmo iniziare a vedere le cose che si sono fatte, quelle non fatte, quelle che sono state distrutte e quando cominceremo a capire che le cose stanno diversamente da come appaiono molti nodi verranno al pettine”. Quindi, deMa conclude chiarendo che “a noi fino a giugno compete lavorare con massimo impegno e dedizione nello spirito di massima collaborazione istituzionale tanto con il Governo nazionale che con la Regione” e augurando al presidente De Luca e ai consiglieri che saranno eletti buon lavoro con la speranza che possano operare proficuamente per il bene comune della Campania e della sua popolazione. Per questi dieci mesi, come prima anche oggi, da parte mia c’è la massima disponibilità a un dialogo istituzionale nell’interesse reciproco dei nostri territori e popolazioni”.