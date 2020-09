Regionali 2020, De Luca: “Vittoria dietro cui c’è un rinato orgoglio di Napoli”

La dichiarazione di De Luca all’esito della sua vittoria alla presidenza della Regione Campania, per la seconda volta consecutiva. “Vedo un rinato orgoglio di Napoli che può camminare a testa alta in Italia, e considero questo risultato di popolo, che esprime la volontà delle forze sane della Regione. L’Italia non ha bisogno della politica politicante. Bisogna ritrovare la strada di unità di popolo sulle cose necessarie. Abbiamo dinanzi a noi dei mesi di lavoro duro. E per quanto riguarda il Covid siamo dinanzi a una sottovalutazione drammatica a livello nazionale. Una vittoria che mi colpisce e mi inorgoglisce, e che dà anche l’energia necessaria a tutti per riprendere da stasera il lavoro. Un successo possibile per l’impegno di centinaia di candidate e candidati che hanno combattuto con me questa battaglia e quelle forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura. Grazie alle cittadine e ai cittadini di Napoli e della Campania che hanno concesso a me l’onore di andare avanti in questa battaglia che è stata comunque difficile”.