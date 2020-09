Regionali 2020, Cd batte Cs 4 a 3. De Luca e Zaia super governatori

Non sarà il cappotto sognato da Matteo Salvini, durante la campagna elettorale (vinceremo 7 a 0, ha ripetuto più volte il leader della Lega) ma il Centro destra ha battuto, se così si può dire, il Centro sinistra per 4 a 3. Stando alle prime fasi dello spoglio che si sta effettuando nelle 7 regioni chiamate al rinnovo dei consigli regionali e a eleggere altrettanti presidenti. Le vittorie più clamorose, ma attese, si sono registrate in Campania e in Veneto, di Vincenzo De Luca e di Luca Zaia, rispettivamente per il Centro sinistra e il Centro destra. Al momento, nelle altre regioni chiamate al voto, non sembrano doverci essere, comunque, sorprese. Un messaggio al governo?