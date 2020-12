Recovery Fund, Martusciello (FI): “Ci batteremo per 70% fondi al Sud”

“La decisione del Governo di concedere al Sud solo il 34% dei 209 miliardi destinati al nostro Paese, contrariamente a quanto stabilito dalla Commissione Europea, cioè di assegnare al Mezzogiorno il 70% delle risorse del Recovery Fund, è l’ennesima mortificazione che riceve il nostro Sud, dal Governo Conte”. Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia. “Inoltre è grazie al Sud che la Commissione Europea ha assegnato all’Italia 209 miliardi e non solo 97 miliardi e mezzo di euro. La Commissione Europea infatti ha ripartito i Fondi, non in base al numero della popolazione, ma tenendo conto anche del reddito pro-capite e del tasso medio di disoccupazione negli ultimi cinque anni. E’ evidente che le risorse del Recovery Fund assegnate all’Italia sono state maggiori a causa delle condizioni economiche precarie proprio del Mezzogiorno. Questo ennesimo furto va bloccato. Bisogna invertire questa decisione inaccettabile del Governo, e far in modo che il 70% dei Fondi vadano al Sud non al Nord. La Campania e tutte le regioni del Mezzogiorno hanno bisogno di questi Fondi. Ci batteremo fino alla fine coinvolgendo tutti i parlamentari affinchè il Governo cambi questa sua assurda decisione” – ha concluso Martusciello.