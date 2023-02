Rebus Raspadori. Il terzo mistero di Castelvolturno

È martedì. C’è tempo per la Riflessione morbida. Quella che non fa danni e che può esser utilizzata con quiete. Ripresa degli allenamenti e ripresa delle considerazioni.

I complimenti arrivano da ogni parte. Sono addirittura troppi. Chi è un po’ “diffidente” della bontà umana, si interroga sulla realtà di tali complimenti.

Verità o opportunismo?

Forse entrambi. Il consenso è talmente largo ed unanime che quasi stupisce. Certo, i risultati parlano chiaro, i numeri sono numeri ma i complimenti non devono essere ciechi.

Non vorrei che “qualcuno” li facesse per cavalcarne l’onda. Soffiasse sul vento in poppa per portare la barca contro gli scogli.

Serve attenzione e lucidità.

In questo momento il Napoli fa audience e serve. Occhi aperti.

Boniek ci siamo capiti?

Bene.

In questo clima di festa continua e perenne, dobbiamo, per ragioni di cronaca, porci qualche interrogativo.

Non si può sempre e solo festeggiare. Usiamo il tempo per migliorare. Interrogativo minimo se volete ma che comunque lascia pensare.

Messi da parte i discorsi legati a Demme, Gaetano, Zerbin, poco meno di comparse, il fantasma dei secondi portieri, il jolly ben usato Elmas ed il “sempre decisivo” Simeone, resta in piedi di rebus Giacomo Raspadori.

Il terzo mistero di Castelvolturno.

30 milioni di euro per scaldare perennemente la panchina? Fatto uscire dopo 45 minuti in coppa Italia con la Cremonese e nemmeno un minuto sul 3-0 a La Spezia?

Davvero non c’è spazio per Raspadori nemmeno quando la gara è vinta e stravinta?

Nemmeno contro i liguri annientati, Raspadori merita 10-15 minuti?

No, semplicemente no.

Domanda e risposta.

Spalletti ha detto “è dura tenerlo fuori”. Ci rendiamo conto, mister. Con Osimhen e Kvaratskhelia, spazio non c’è ma neppure uno scampolo di gara sul 2-0 e poi 3-0?

Cosa deve accadere per vederlo giocare un tempo?

Il ventiduenne attaccante della nazionale italiana, dice il sito Transfermarkt, è entrato solo per il 30% nel computo totale dello “sforzo” Napoli.

15 presenze fatte di spezzoni e scampoli. A volte pochissimi minuti.

Mancini non deve essere tanto contento. La nostra punta centrale non gioca mai. Difficile così poi centrare qualificazioni europee e mondiali, mi vien da pensare.

Torniamo a noi.

Il girone di ritorno è iniziato. Sappiamo tante, tante cose. Conosciamo tutto quello che ci sta portando a Maggio eppure non abbiamo ancora svelato il rebus Raspadori.

Ce la faremo?

Non sarà cosa facile.

Magari, Luciano, tra mille complimenti, ci spiegherà.

