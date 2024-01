Rebus a centrocampo: Napoli “precario”

All’appuntamento della stagione senza centrocampo. All’appuntamento più importante dell’anno senza una squadra degna di reale qualità. Rebus a centrocampo.

Rebus e metafora del Napoli 5.1

Le ultime news danno Diego Demme infortunato.

Dramma sportivo per Mazzarri.

Il Demme dimenticato per 2 anni, con valigie sempre pronte, con un ingaggio da top player, che non avrà raggiunto le 2 ore di gara in tutto, ora, è divenuto addirittura ago della bilancia.

Un risentimento muscolare sembra bloccarlo.

Entrare a freddo, dopo un tempo infinito di “inattività”, è azzardo.

Con Zielinski separato in casa, in bilico tra panchina, tribuna e Milano sponda Inter, il centrocampo del Napoli, è il perfetto esempio di come si può disarmare un meccanismo perfetto.

Anguissa è in Africa con la Nazionale, Lobotka avvolto nella morsa dell’involuzione tattica, Gaetano, uomo di “modesto” rincalzo, Cajuste è il titolare inamovibile. Dato serio ed allarmante.

Il centrocampo dei campioni d’Italia, fiore all’occhiello della passata stagione, è del tutto esploso. Negli uomini, nelle scelte e nei ricambi.

Al 15 Gennaio, metà del mercato di riparazione, il Napoli è fermo.

Bloccato.

Supercoppa con i rincalzi. Addirittura con riserve tenute in disparte.

Demme, ad esempio, dovesse scendere in campo, è stato tenuto fuori dalla lista Champions.

Precarietà assoluta.

Gestione improvvida e mai lucida.

Pedagogista dello Sport

