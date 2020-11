Real Madrid-Inter: orario, dove vederla in tv e probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, F.Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. ALL.: Zidane.

A DISP.: Lunin, Altube, Marcelo, Santos, Modric, Isco, Rodrygo, Vinicius Junior, Mariano Diaz, Jovic.

INTER (3-4-1-2): Handanovic: D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; L.Martinez, Perisic. ALL.: Conte.

A DISP.: Padelli, Stankovic, Skriniar, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Nainggolan, Eriksen, Pinamonti, Sanchez.

ARBITRO: Turpin (Francia).

Real Madrid-Inter: come vederla in tv e in streaming

Real-Madrid-Inter è in programma alle ore 21 all’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid e sarà visibile in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2 e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Play.